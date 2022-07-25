Папа Римський заявив, що хоче поїхати до Києва, щоб закінчити війну

За його словами, він планує це зробити, щоб завершити жорстоку війну Росії проти України.

Про це пише Reuters.

За даними журналістів, під час свого польоту до Канади Папа у розмові з журналістами розповів, що дуже хоче поїхати до Києва, що зупинити війну.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск може приїхати з візитами до України та Росії вже в серпні. Підготовка до поїздки розпочнеться одразу після повернення понтифіка із Канади наприкінці липня.

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