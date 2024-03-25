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Папа Римський згадав про удари по інфраструктурі України і заявив про загрозу гуманітарної катастрофи

Папа Римський згадав про удари по інфраструктурі України і заявив про загрозу гуманітарної катастрофи

Папа Римський Франциск закликав не забувати у своїх молитвах про "стражденну Україну" / Фото: Associated Press

Папа Римський закликав не забувати у своїх молитвах про "стражденну Україну".

Папа Римський завершуючи богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 24 березня, закликав не забувати у своїх молитвах про "стражденну Україну" і тих, хто опинився без електропостачання через нещодавні обстріли інфраструктурних об’єктів.  

Про це пише Vatican News.

Він наголосив, що нищення критичної інфраструктури України загрожує гуманітарною катастрофою.

"Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи. Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна", - сказав Папа Франциск у промові.

Нагадаємо, в Одесі та районі 25 березня застосовуються екстрені відключення світла після того як окупанти пошкодили енергооб'єкт "Укренерго".

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