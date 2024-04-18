Папа Римський згадав про Україну і нагадав, що катування полонених – це потворно

Папа Франциск присвятив окрему згадку військовополоненим, засудивши катування та закликавши молитися за їхнє звільнення.

Про це пише Vatican News.

Папа Франциск свою традиційну ранкову зустріч з паломниками завершив згадкою про народи, що страждають від війни, не забуваючи про «мученицьку Україну». Побажавши хворим, похилим віком, молоді й молодятам, щоб «залишивши Вічне Місто і повернувшись до своїх життєвих середовищ», вони зуміли «свідчити оновлену відповідальність діяльної віри, роблячи таким чином свій внесок у те, щоб у світі засяяло світло Воскреслого Христа».

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«А також в цю мить наші думки, думки всіх нас, линуть до народів, що перебувають у стані війни. Згадаймо про Святу Землю, про Палестину, про Ізраїль. Згадаймо про Україну, мученицьку Україну. Згадаймо про військовополонених... Нехай Господь зрушить волю, необхідну, щоб усіх їх звільнити. І коли говоримо про полонених, на думку спадають ті, кого катують. Катування полонених – це потворна річ, це не людяно. Задумаймося про численні тортури, які ображають гідність людини, і про численних катованих людей... Нехай Господь усім допоможе і всіх благословить», - сказав Папа Франциск.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск після хвилі критики через "білий прапор для України" знову закликав до мирних переговорів і завершення війни.

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