Паперові військові квитки скасовують: що тепер показувати в ТЦК

Військовий квиток

Уряд України ухвалив рішення про оновлення порядку оформлення військово-облікових документів (ВОД). Ключова зміна — повний перехід на електронний формат. Відтепер документи видаватимуться виключно в електронній формі. Та попри це роздруківки, отримані з електронного реєстру в ТЦК та СП, також вважатимуться дійсними.

Детальніше про суть та переваги цих змін пояснила адвокатка Дар’я Тарасенко для «Еспресо».

Суть змін: електронний ВОД проти паперового

Адвокатка повідомила, що Міністерство оборони поінформувало про внесення двох змін до відповідної постанови Кабінету Міністрів, які регулюють видачу ВОД. Хоча повний текст постанови ще не оприлюднений, вектор змін зрозумілий. До цього моменту в Україні діяли як електронні, так і паперові ВОД, які мали однакову юридичну силу. Однак на практиці, за словами Тарасенко, виникали проблеми:

«Установи, часто це були університети або роботодавці, вимагали виключно паперовий військово-обліковий документ. Громадяни, які мали, наприклад, відстрочку, не завжди могли швидко отримати паперовий документ у ТЦК», — пояснила Тарасенко.

Додає, що часто таких громадян необґрунтовано відправляли на ВЛК. Нові правила мають усунути цю проблему, оскільки паперової версії як такої більше не існуватиме.

Як тепер отримати військово-обліковий документ?

Нові правила передбачають, що ВОД із вклеєною фотографією більше не видаватимуть. Військово-обліковим документом тепер є роздрукований електронний документ із реєстру. Існує три основні способи його отримання:

Через «Резерв+». Встановити мобільний застосунок, згенерувати там документ та роздрукувати його. Через «Дія». Зайти на портал «Дія», верифікуватись та роздрукувати згенерований документ. Він матиме такий самий вигляд, як і в «Резерв+». Через ТЦК та СП. Для осіб, які не користуються додатками, передбачена можливість звернутися до Територіального центру комплектування, де документ буде роздрукований.

Адвокатка зауважила, що електронні ВОД діють протягом одного року з моменту генерації. Таким чином, особи, які обирають третій варіант, будуть змушені повторювати процедуру візиту до ТЦК та СП раз на рік.

Чинність раніше виданих документів

Дар’я Тарасенко висловила припущення, що постанова, ймовірно, міститиме норму про те, що раніше видані паперові ВОД залишаються чинними, і зміни стосуватимуться лише нових видач. Проте адвокатка попередила про важливий нюанс.

«Якщо дані в паперовому документі відрізняються від інформації в електронному реєстрі, паперовий документ стає нечинним», — пояснила адвокатка.

Тарасенко підсумувала, що використання «Резерв+» або «Дії» є зручнішим, оскільки інформація в цих додатках оновлюється швидше та відповідає даним реєстру, забезпечуючи актуальність документа.

Нагадаємо, як оформити електронний військово-обліковий документ, що робити, якщо телефон розрядився під час перевірки ТЦК та СП та які наслідки можуть бути у разі неможливості показати документ у «Резерв+».

