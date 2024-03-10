Папу Римського запросили до України і нагадали про Гітлера: реакція українських дипломатів на “білий прапор”

Сила і сміливість полягають не в тому, щоб визнати себе переможеним і домовлятися з тим, хто розпочав війну.

Скандальне інтерв’ю Папи Римського Франциска, в якому він називає сміливим вчинком підняття “білого прапора” і мирні переговори з агресором, викликало обурливу реакцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та українського посольства у Ватикані.

У своєму дописі у соцмережі Х очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив, що сила і сміливість полягають не в тому, щоб визнати себе переможеним і домовлятися з тим, хто розпочав війну, як можна зрозуміти із слів понтифіка, а в тому, щоб прийняти “сторону добра” у будь-якій битві.

“Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це “переговорами”, - наголосив Кулеба.

При цьому він натякнув, що перед початком Другої світової війни Ватикан публічно не засуджував Гітлера і Голокост, а тогочасний Папа Пій XII зберігав публічний “режиму тиші” щодо дій нацистів.

“Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів”, - заявив український міністр.

Водночас дипломат висловив вдячність Його Святості Папі Франциску “за постійні молитви за мир” і висловив сподівання, що “після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад пʼять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців”.

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Раніше посольство України при Святому престолі закликало Ватикан засвоїти уроки Другої світової війни, коли ніхто серйозно не говорив про мирні переговори з Гітлером і підняття “білого прапора”.

“Урок лише один: якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні йти на все, щоб вбити Дракона!” - йдеться у дописі посольства у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI Папа Римський Франциск заявив, що вважає “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією за участі міжнародних посередників.

Згодом у пресслужбі Ватикану уточнили, що Папа Римський використав термін “білий прапор”, запропонований його інтерв’юером, щоб вказати на припинення військових дій та перемир’я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів". Понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

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