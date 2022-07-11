Пара українських штурмовиків поколошматила окупантів на півдні: знищено два командні пункти

Минулої доби російських загарбників атакували українські пілоти.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Російські окупанти в південній операційній зоні тримаються за рубежі оборони. Ворог не просувається суходолом, бо немає можливості та потужностей для створення нових ударних угруповань.

ЗСУ тримають тенденцію постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу.

"Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – завдано удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували", - йдеться в повідомленні.

За підтвердженними даними втрати окупантів складають:

38 окупантів,

10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць авотехніки,

.2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Нагадаємо, що російські окупанти знову намагалися штурмувати місто Мар'їнка Донецької області. Вчергове їхній штурм ганебно провалився.

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