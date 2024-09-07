Парад лицемірства: нардепка Устинова розкритикувала ухилянтів, але є нюанс

Річ у тім, що чоловік політикині проживає у США і не збирається вертатися до України.

Нардепка Олександра Устинова оскандалилася через висловлювання про ухилянтів. За її словами, відповідальність за незаконний перетин кордону має бути серйознішою.

Про це голова фракції "Голос" Олександра Устинова сказала в ефірі програми "Є питання" на Youtube.

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Народна депутатка різко розкритикувала українців, які незаконно виїжджають за кордон. Мовляв, таких людей чимало, бо їх не карають позбавленням волі.

"Учора розглядалося питання ухилянтів - людей, які тікають за кордон. У нас насправді зараз величезна проблема"

За статистикою правоохоронців, каже вона, зі 183 ухвалених судових вироків є тільки 11, де люди реально отримали термін ув'язнення. І йдеться про організаторів, які беруть кошти за "схеми" з виїздом для ухилянтів.

"Ті, хто перетинають кордон, навіть не несуть кримінальної відповідальності. Це штраф. Тому цих людей ловлять постійно"

Цікаво, що чоловік нардепки Олексій Яцюк придбав у Сполучених Штатах будинок (321 кв. м.), земельну ділянку (697 кв.м.) і новий автомобіль (Mazda CX-5). Це сталося 29 березня 2022 року, тож чоловік перебував у США після 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, співробітники прикордонної поліції Угорщини у понеділок, 26 серпня, під час патрулювання берегової відмілини річки Тиси виявили у воді чоловіка без ознак життя. Під час огляду тіла на місці у речах потопельника був знайдений український закордонний паспорт.

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