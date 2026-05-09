Парад на той світ: нова статистика втрат РФ перед "днем пабєди"
Генштаб оновив дані про втрати росіян напередодні параду і перемир’я.
Генштаб оновив дані про втрати РФ у техніці та живій силі напередодні «Дня пабєди» 9 травня: понад 1080 російських солдатів та близько сотні артилерійських систем пішли на «парад» у пекло.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
особового складу — близько 1 340 270 (+1 080) осіб
танків — 11 920 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 541 (+3) од.
артилерійських систем — 41 712 (+82) од.
РСЗВ — 1 780 (+2) од.
засоби ППО — 1 371 (+1) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 351 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 281 208 (+1 479) од.
крилаті ракети — 4 585 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 95 252 (+373) од.
спеціальна техніка — 4 173 (+0) од.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною та обмін полоненими.
Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.
У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.