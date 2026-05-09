Парад на той світ: нова статистика втрат РФ перед "днем пабєди"

Втрати Росії у війні

Генштаб оновив дані про втрати РФ у техніці та живій силі напередодні «Дня пабєди» 9 травня: понад 1080 російських солдатів та близько сотні артилерійських систем пішли на «парад» у пекло.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

особового складу — близько 1 340 270 (+1 080) осіб

танків — 11 920 (+1) од.

бойових броньованих машин — 24 541 (+3) од.

артилерійських систем — 41 712 (+82) од.

РСЗВ — 1 780 (+2) од.

засоби ППО — 1 371 (+1) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів — 1 351 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 281 208 (+1 479) од.

крилаті ракети — 4 585 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 95 252 (+373) од.

спеціальна техніка — 4 173 (+0) од.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною та обмін полоненими.

Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

