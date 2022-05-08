Парад перемоги чи День пам'яті: як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня

Парад перемоги чи День пам'яті: як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня

За радянського союзу 9 травня – це було свято безумовної перемоги, але комуністична влада ніколи не згадувала про жертв війни. За різними даними, близько 80-ти мільйонів загиблих. Натомість Європа відзначала 8-ме травня як День пам'яті та примирення.

Раніше й Україна відзначала 9 травня як День перемоги. Утім після 2014 року все змінилося.

Кореспондента ТСН розповіла, як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня.

В Україні після того, як Росія анексувала півострів Крим та окупувала території Донецької та Луганської областей, змінилося законодавство. Так, 2015 року Верховна рада ухвалили пам'ятний день - 8 травня як День пам'яті та примирення.

Як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня / скріншот з відео

Новий закон встановив заборону пропаганди й публічного використання нацистської та комуністичної символік. Із законодавства зник термін "Велика вітчизняна війна", натомість з'явився - "Друга світова". Також змінилася й дата початку війни – не 1941 року, а 1939. Разом з тим і змінився акцент заходу - з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак - відмову від святкування на користь ушанування. В Україні усе більше людей вважають, не потрібно відзначати 9 травня, а лише 8-ме - День пам'яті та примирення.

У світі символ Дня пам'яті – квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.

Як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня / скріншот з відео

"Очевидно, що сьогоднішня війна – вона змушує нас зрештою відмовитися від тих наративів, які ми отримали у спадщину від радянського союзу. І які активно культивувалася в Росії", - вважає Володимир Таліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.

Як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня / скріншот з відео

У Росії активно просувається тема Дня перемоги, як військового здобутку. Щороку – молоді росіяни марширують парадом з георгіївськими стрічками, демонструють озброєння, але ніколи не згадують смерті, трагедії людей, злочини та нещастя, які принесла війна. Саме це лежить в основі днів пам'яті в Європі. Натомість у РФ насаджується міф – що виключно завдяки героїзму росіян, а не силами усіх народів тодішнього СРСР та союзників, здобута перемога над нацизмом. Російське гасло – "можемо повторити", замість європейського – "ніколи знову".

Як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня / скріншот з відео

"Багато поколінь в радянському союзі пишалося тими нібито трофеями, які їхні діди привезли з Німеччини: чи годинник, чи запальничка. Але вони були предметом гордості. І сьогодні ця пам'ять про – "можемо повторити". Вона і до мародерства також стосується", - додав Володимир Таліщак

І це мародерство українці бачили скрізь, куди ступила російська армія на території України. І саме всі ці наративи – виключності російського народу, акцент на перемозі – зокрема посприяв тому, що росіяни нібито мають повне право йти війною туди, куди хочуть.

Як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня / скріншот з відео

Війна це не парад перемоги, війна це не паради і марширування - це справжня біда.

Щоб не асоціюватися із "побєдобєсієм" Росії 9-го травня і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, аби відзначати 8 травня разом з усією Європою - День пам'яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і саме цей день зробити вихідним. Але вже після закінчення воєнного стану, а 9 травня разом з усіма країнами ЄС відзначати День Європи.

Парад перемоги чи День пам’яті: як змінилися українські акценти у відзначенні 8 і 9 травня

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