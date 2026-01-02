Парадокс довголіття: ДНК жінки, яка прожила 117 років, перевернула уявлення вчених про старіння

Довгожителька Марія Браньяс прожила 117 років, до кінця зберігши доволі добре здоров’я / © wikimedia.org

Марія Браньяс, яка дожила до 117 років, стала не просто рекордсменкою, а й науковим феноменом. Дослідники з Інституту досліджень лейкемії імені Хосепа Каррераса в Барселоні провели повний аналіз її біоматеріалів (крові, слини тощо) і виявили, що її біологічний вік значно відставав від хронологічного.

Про це пише Indian Defence Review з посиланням на результати дослідження, опубліковані у виданні Cell Reports Medicine.

Клітини, що відмовляються старіти

На відміну від більшості людей похилого віку, організм Браньяс функціонував напрочуд ефективно.

Вчені зафіксували у неї:

Низький рівень запалення в організмі.

Відмінне серцево-судинне здоров’я.

Імунну систему, яка відповідала показникам людини, молодшої на кілька десятиліть.

Парадокс теломер

Найцікавішим відкриттям стала довжина її теломер (кінцевих ділянок хромосом, які зазвичай скорочуються з віком). У Марії вони були надзвичайно короткими.

Зазвичай це є тривожним сигналом і ознакою старіння. Однак у випадку Браньяс це спрацювало як захисний механізм. Вчені припускають, що короткі теломери обмежили надмірний поділ клітин, тим самим запобігши розвитку раку, на який жінка ніколи не хворіла.

Це ставить під сумнів традиційні біомаркери старіння, доводячи, що «екстремальна старість і погане здоров’я не є нерозривно пов’язаними».

Секрет успіху: гени чи йогурт

Хоча Марія вела здоровий спосіб життя, дотримувалася середземноморської дієти та щодня вживала йогурт, вчені переконані: головний секрет криється в генетиці.

Саме унікальна «генетична архітектура» дозволила їй зберегти ясний розум і фізичну активність до останніх днів.

Це дослідження дає надію, що в майбутньому вчені зможуть створити персоналізовані терапії для подовження не просто життя, а саме «періоду здоров’я».

Нагадаємо, вчені знайшли генетичний ключ до довгого життя понад 100 років. Дослідники припускають, що довголіттю сприяють спадкові гени мезолітичних людей.