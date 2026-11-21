Демограф Олександр Гладун пояснив, чому в Україні фіксують дедалі менше смертей

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Під час повномасштабної війни в Україні зменшується абсолютна кількість зареєстрованих смертей. Зокрема, якщо 2022 року померли 542 тисячі людей, то 2025-го — 485 тисяч. На перший погляд, це може мати вигляд як позитивна тенденція, однак насправді вона пов’язана зі скороченням чисельності населення.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун.

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Чому в Україні зменшується кількість померлих

За словами демографа, Міністерство юстиції, яке реєструє акти про народження та смерть, веде облік лише на підконтрольній Україні території. Через втрату частини територій, окупацію та виїзд мільйонів громадян за кордон кількість людей, чиї смерті потрапляють до української статистики, скорочується.

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«Річ у тім, що кількість померлих поступово зменшується. Чому зменшується? Тому що людей, які проживають на підконтрольній Україні території, стає менше. Такий ось парадокс», — пояснив Гладун.

Він навів таку статистику: 2019 року в Україні зареєстрували 581 тисячу померлих, 2021-го під час пандемії COVID-19 — 714 тисяч, 2022-го — 542 тисячі, а 2025 року — 485 тисяч.

Водночас ці абсолютні показники не дають змоги об’єктивно оцінити рівень смертності серед населення. Для цього потрібно знати точну кількість людей, які проживають на підконтрольній території, та їхню статево-вікову структуру. Наразі таких повних даних немає.

Народжуваність падає ще швидше

Паралельно скорочується і кількість народжень. Якщо 2022 року в Україні зареєстрували 206 тисяч живонароджених, то 2025-го — лише 169 тисяч.

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Демограф пояснює це двома основними причинами: зменшенням кількості населення та зміною репродуктивної поведінки. Через війну люди відкладають народження дітей, а частина потенційних батьків виїхала за кордон.

Показовим є співвідношення смертей і народжень. 2022 року на кожні 100 народжених дітей припадало 263 померлих, а 2025-го — вже 288.

У першому півріччі 2026 року цей показник сягнув 355 померлих на 100 народжених. Однак Олександр Гладун застерігає від передчасних висновків: наразі незрозуміло, чому відбулося таке різке зростання, тому потрібно дочекатися завершення року та порівнювати повні річні дані.

Демографічні втрати України — останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення чисельність населення на підконтрольній Україні території скоротилася приблизно з 37 мільйонів до 27–28 мільйонів людей. За оцінками, наведеними в матеріалі про можливе скорочення населення України до 25 мільйонів до 2040 року, однією з головних причин стала масова еміграція: близько п’яти мільйонів українців виїхали до західних країн. Серед них багато молодих жінок, сімей із дітьми та людей працездатного віку.

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Паралельно стрімко падає народжуваність. Якщо 2021 року в Україні зареєстрували близько 273 тисяч народжень, то 2025-го — лише 168 778, тобто на 38,4% менше. Демографи пов’язують таку динаміку з війною, міграцією та відкладеним материнством: народжуваність в Україні впала майже на 40%, а частина сімей відкладає рішення про дітей до безпечніших часів.

Водночас навіть завершення бойових дій не гарантує масового повернення українців. Директорка Інституту демографії Елла Лібанова вважає, що додому можуть повернутися лише близько третини тих, хто зараз перебуває за кордоном. Вона пояснює це тим, що чим довше триває війна, тим менше українців готові повертатися: люди знаходять роботу, вивчають мову, облаштовують побут, а їхні діти звикають до місцевих шкіл та університетів. За словами демографині, після завершення війни можлива навіть нова хвиля міграції, коли до родин за кордоном зможуть приєднатися чоловіки.

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