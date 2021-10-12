Параліч, неможливість відновлення і смерть: чим небезпечний поліомієліт і як від нього захиститися

Параліч, неможливість відновлення і смерть: чим небезпечний поліомієліт і як від нього захиститися

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке особливо небезпечне для невакцинованих дітей до 5 років.

В Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.

ТСН.ua дізнався, чим небезпечний поліомієліт та як від нього вберегтися.

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Поліомієліт в Україні

Випадок в Рівненській області стався вперше за рік. Експерти вважають, що до регіону недугу завезли з-за кордону. Спалах поліомієліту від листопада 2020 року спостерігається в Таджикистані. Циркулює дикий вірус також в Афганістані і Пакистані.

Малюка з Рівненської області привезли до лікарні вже тоді, коли він перебував у важкому стані. Дитина не була щеплена від недуги через релігійні переконання його батьків.

"У дитини стався параліч, вона не ходить. Поліовірус згодом виявили ще у шістьох старших дітей цієї сім’ї. Вони почуваються здоровими, однак є носіями захворювання. Усі вони щепленими не були. Відтак тепер усі невакциновані учні, які разом з ними ходять до школи, переведені на дистанційне навчання. Тих дітей, які не будуть вакциновані, ми змушені будемо перевести на альтернативну форму навчання", — повідомив голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль.

Що таке поліомієліт

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Однак захист від нього є — вакцинація.

"Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя", — пояснили в МОЗ.

У 70% випадків хвороба спершу протікає безсимптомно, що негативно позначається на стані людини — такий перебіг недуги зменшує шанси хворого на одужання.

Однак згодом можуть проявитися озноб, головний біль, біль у животі і горлі, нудота і блювота. Така форма спостерігається у 25% пацієнтів.

"Варто зазначити, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому. Всі вони несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта", — додали в МОЗ.

Наслідки хвороби

Поліомієліт нерідко б'є по центральній нервовій системі людини. За кілька годин він може призвести до паралічу різних частин тіла, в тому числі — дихальних. А після одужання паралізовані ділянки не відновлюються.

У людей, які підхопили недугу, спостерігається сильний біль в уражених м'язах. Можуть з'явитися проблеми з рухом аж до повного паралічу.

"Рухові розлади — сильний біль у вражених м’язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя. Ураження дихальних м’язів часто призводить до смерті. Після одужання функція вражених хворобою нервів і м’язів не відновлюється", — підкреслили в Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцинація від хвороби

Єдиний дієвий спосіб захисту від поліомієліту — вакцинація. Забезпечити себе імунітетом від хвороби до кінця життя можна шістьма дозами препаратів.

1 щеплення — 2-й місяць життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));

2 щеплення — 4-й місяць (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));

3 щеплення — 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

4 щеплення — 18-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

5 щеплення — 6 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

6 щеплення — 14 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)).

"Станом на 1 жовтня 2018 року в Україні було майже 700 тисяч доз вакцини для профілактики поліомієліту ІМОВАКС поліо та більше 1 млн доз двовалентної вакцини для профілактики поліомієліту типів 1 та 3 (оральна). Усі вакцини за календарем є абсолютно безкоштовними для дітей. Навіть якщо дитина пропустила щеплення за календарем, вона може надолужити його", — підкреслили в центрі громадського здоров’я України.

Новини України: в Рівненській області масово почали вакцинувати від поліомієліту дітей до 5 років

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