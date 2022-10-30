"Параноїдальна маячня": Данілов різко відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України вважає, що у представників РФ почалося "якесь осіннє загострення".

Версія про запуск безпілотників, які нібито атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня із борту цивільного судна в районі Одеси, є параноїдальною маячнею.

Про це повідомляє заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Параноїдальна маячня. Напевно, якесь осіннє загострення у представників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять з зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні (війна - ред.). Те, що вони вигадують - параноїдальні речі", - сказав Данілов.

Він додав, що в окупантів зараз дуже складна ситуація, тому вони намагаються вигадати різні приводи для виходу з "зернової угоди".

"У них щодня якась нова "новела", щоб звернути увагу світу, щоб з ними почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю", - зазначив Данілов.

Зрив зернової угоди: реакція світу

Президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив заяву Росії про вихід з зернової угоди як "абсолютно обурливу", і що такий крок РФ посилить голод у світі, і що в росіян немає "жодних причин робити це". За словами Байдена, такий крок Росії посилить голод у світі.

ООН відреагувало на заяву Росії закликом не зупиняти зерновий транзит, інший підписант Туреччина - поки не відреагувала на крок Росії.

Країни Заходу повинні захистити експорт продовольства з українських портів, щоб обійти шантаж Росії. Так вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

У МЗС і Офісі президента України назвали дії Москви “продовольчим шантажем”, наголосивши, що Росія виходить з угоди під фальшивим приводом.

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