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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
121
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2 хв

Парасольки далеко не ховайте: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Атмосферні фронти принесуть помітні зміни у погоді на вихідних, проте справжнє літнє тепло впевнено утримуватиме свої позиції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні цими вихідними

Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні цими вихідними / © unsplash.com

Цими вихідними в Україні очікується тепла літня погода з температурою до +29 градусів, проте у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вихідні потішать українців теплом: удень стовпчики термометрів покажуть у межах +22…+27 градусів вище нуля. Дещо свіжіше буде в західних областях, тоді як найвищі температури очікуються на півдні країни.

Як повідомляє Діденко короткочасні дощі, місцями з грозами, найбільш імовірні на заході, півночі, а також на Вінниччині. На решті території країни суттєвих опадів не передбачається — можливий хіба що дрібний дощ.

Своєю чергою синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для NV розповіла, що у суботу та неділю, більшу частину України — північ, центр і південь — накриють невеликі дощі з грозами. У цих регіонах вдень очікується від +20 до +26 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється аж до +29 градусів вище нуля.

За словами Птухи, у західних областях буде помітно прохолодніше: термометри покажуть усього від +18 до +23 градусів вище нуля. Водночас синоптикиня зазначає, що літнє тепло втримається і наступного тижня — на півдні країни стовпчики піднімуться до +30.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 6 червня в країні буде хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози.

На решті території України опадів не очікується. На Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці подекуди буде туман.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +14 до +19 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла, у західних областях буде дещо свіжіше — очікується від +20 до +25 градусів вище нуля.

Погода в Україні 6 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди на 6 червня для великих українських міст.

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Дата публікації
Кількість переглядів
121
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