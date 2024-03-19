“Паразити”: Безугла показала, хто і як розглядає законопроєкт про мобілізацію, та збурила Мережу (фото)

Користувачі з реакцією не забарилися.

Народна депутатка Марʼяна Безугла показала, як розглядають законопроєкт про мобілізацію та опублікувала фото з засідання, тим самим збуривши Мережу.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“«Розгляд» законопроєкту про мобілізацію: Тищенко і Веніславський”, — підписала світлину нардепка.

Веніславський і Тищенко під час розгляду законопроєкту про мобілізацію. Фото: Facebook Марʼяни Безуглої

Користувачі Мережі з реакцією не забарились:

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла втомилася від безрезультатної роботи Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки над законопроєктом про мобілізацію, тож запропонувала його перезапускати.

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