“Паразити”: Безугла показала, хто і як розглядає законопроєкт про мобілізацію, та збурила Мережу (фото)

Користувачі з реакцією не забарилися.
Народна депутатка Марʼяна Безугла показала, як розглядають законопроєкт про мобілізацію та опублікувала фото з засідання, тим самим збуривши Мережу.
Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.
“«Розгляд» законопроєкту про мобілізацію: Тищенко і Веніславський”, — підписала світлину нардепка.
Користувачі Мережі з реакцією не забарились:
Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла втомилася від безрезультатної роботи Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки над законопроєктом про мобілізацію, тож запропонувала його перезапускати.
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