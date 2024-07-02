"Паразитує на світлинах": Аліна Михайлова показала шахрайку, що спекулює на фото з "Да Вінчі"

Михайлова наголосила, що дівчина, яка вдає з себе ексбійчиню ДУК ПС, у складі підрозділу не була.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла про шахрайку, яка спекулює на фотографіях з загиблим Героєм України Дмитро Коцюбайлом (Да Вінчі) і виманює гроші у довірливих громадян.

Почалося все з того, що військова Юлія "Ураган" Воборнікова опублікувала пост про збір коштів нібито ексбійчині ДУК ПС Насті Шемет.

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Михайлова заперечила і назвала Анастасію Шемет шахрайкою.

"Це шахраї. Анастасія паразитує на фотографіях з нами вже не перший рік. Ніяких поранень/контузій в 1ОШР ДУК ПС вона не отримувала. В складі підрозділу не була. Дмитро не раз їй дзвонив коли вона робила такі нещасні збори для себе і казав припинити дурити людей на гроші", – зазначила кохана загиблого "Да Вінчі".

Автора допису Аліна Михайлова запідозрила Воборнікову у причетності до схеми з видурюванням грошей.

Проте згодом сама авторка пояснила, що стала жертвою своєї довірливості і пообіцяла компенсувати за власний рахунок гроші тим, хто уже відправив їх на карту Анастасії.

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