Parimatch Foundation став благодійним фондом Катерини Білоруської. Найголовніше про ребрендинг

Після 4 років результативної діяльності фонд провів структурні зміни та адаптував свою стратегію відповідно до нових викликів часу. Мета ребрендингу – збільшувати об’єми допомоги, залучити нові іміджеві партнерства, масштабувати програми фонду в Україні та за кордоном. Напрямки раніше ініційованих програм і проєктів залишаються і будуть відтепер посилюватися під егідою Kateryna Biloruska Foundation.

Оголошення про ребрендинг співпало з представленням першої україномовної збірки дитячих терапевтичних аудіоказок «Таємні історії маленьких і великих перемог» і відбулося в рамках єдиного заходу в Празі. Такий збіг обставин не є випадковим – ця збірка є флагманським проєктом фонду в межах програми Mental Health, яка отримала новий виток розвитку після початку повномасштабної війни. Вона розповідає дітям про складні питання, які виникають під час досвіду життя у воєнний період. Авторкою терапевтичного проєкту стала письменниця Таня Стус, супервізію кожного оповідання провела дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз, а відома українська співачка Alyosha озвучила всі аудіоказки проєкту.

“Я надзвичайно вдячний організаторам цієї презентації, фонду Катерини Білоруської та авторці цієї чудової книжки, оскільки вона дає можливість нести добро та світло для наших маленьких дітей, які через російського агресора, на жаль, не можуть перебувати в Україні. Такі книги надають можливість відчути себе вдома, відчути нашу культуру, вчити нашу мову, нести світле та добре. І також відчувати себе частиною нашої української нації, нашого великого українського народу попри те, що зараз вони не можуть бути в Україні. Це дає їм надію на те, що після нашої спільної перемоги вони повернуться в Україну, знову інтегруються до нашого суспільства і допоможуть нам всім відбудувати нашу країну. Діти – це наше майбутнє. І такі книжки дозволяють нам будувати світле майбутнє та допомагають дітям почуватись частиною українського народу”, – відзначив тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий.

Власне, сам захід відбувся завдяки підтримці Посольства України в Чехії та зумів об'єднати родини вимушених переселенців з України, які по-різному переживають адаптацію в новій для себе країні тимчасового проживання.

Про оновлений фонд, напрямки роботи та плани

Ребрендингу передували зміни в діяльності благодійного фонду за останній рік, що припав на повномасштабну війну.

Паралельно з реалізацією спортивних та освітніх програм, часто орієнтованих на дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами, фонд почав системно підтримувати українські сімʼї. Зокрема, сім'ї, які постраждали від російської агресії. Вже з перших днів війни вони надавали їм різноманітну гуманітарну та медичну допомогу.

Після цього фонд почав приділяти увагу створенню терапевтичних інформаційних продуктів для дітей та батьків. Їхня мета – сприяти подоланню наслідків психологічних травм і переживань, загострених війною.

Ще до повномасштабного вторгнення у кожній програмі приділяли окрему увагу темі безбар’єрності, яка сьогодні стає більш актуальною і важливою. У цьому напрямку фонд зупинятись не планує – зовсім скоро розроблятиметься навчальний контент для викладачів та тренерів, які хочуть отримати досвід у сфері безбар’єрного спорту та фізичної культури.

Наразі відомо, що фонд Катерини Білоруської точно продовжить системно працювати з кожною раніше ініційованою програмою та проєктом, які стали ідентифікують благодійну організацію у темі спорту.

“Ми вже реалізовуємо 6 комплексних програм в напрямках спорту, інноваційної освіти та ментального здоров’я. Але, на превеликий жаль, через війну, яка триває вже рік, кількість родин які потребують допомоги стрімко збільшується. Це говорить про те, що допомога, яку надає наш фонд, буде більш затребувана. Отже, необхідно розширювати свою діяльність. Наші інвестиції в благодійну діяльність збільшуються. Додатково, ми бачимо необхідність кооперації та залучення нових партнерів для реалізації існуючих програм в Україні та поза її межами. Впевнена, що саме синергія ресурсів держави, громадських організацій та бізнесу швидше приведе нас до створення більш толерантного суспільства та скоротить кількість потреб”, – зауважила засновниця благодійного фонду Катерина Білоруська.

Щодо планів та перспектив розвитку Kateryna Biloruska Foundation, оновлена стратегія фонду передбачає два важливі аспекти – пролонгація та масштабування реалізації поточних програм. Насамперед йдеться про чотири напрямки роботи.



По-перше, розширення спортивного інклюзивного напрямку. Тобто, збільшення кількість спортивних груп для дітей з інвалідністю, підтримка талановитих дітей-спортсменів з інвалідністю стипендіями та участю в міжнародних заходах.

По-друге, масштабування програми "Спортивний наставник", яка передбачає відкриття нових спортивних секцій для тих дітей, яким потрібна підтримка та позитивна рольова модель спортивного наставника-тренера.

По-третє, розробка інноваційного навчального контенту в межах програми “Нова фізична культура”, орієнтованого на підтримку учительського потенціалу і розвитку їхніх soft-skills, особливо в роботі з дітьми з інвалідністю.

По-четверте, надання дітям та батькам необхідних сервісів та інструментів для покращення та підтримки їхнього ментального здоров’я.

Насамкінець команда фонду впевнена, що ребрендинг та оновлена стратегія допоможуть їм надавати посилену допомогу та підтримку українським дітям не тільки в напрямках фізичної та рухової активності, а й в напрямках освіти та ментального здоров’я.