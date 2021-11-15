Паркувалася і вдарила позашляховик: в Одесі некероване авто ледве не протаранило пам'ятник

Автівку зупинили кущі.
Паркування по-одеськи. Водійка вирішила залишити авто на стоянці неподалік пам'ятника Невідомому матросу. Та, за словами очевидців, коли здавала назад, вдарила сусідній позашляховик. Той раптом покотився вниз сходинками, а далі набрав швидкість та ледве не протаранив монумент.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 листопада.
Зазначається, що некероване авто зупинили кущі, що ростуть уздовж Алеї слави. Мандрівку позашляховика зафільмували самовидці. Також вони встигли зняти й авто, яке, твердять, і спровокувало пригоду. Водійка ж, за словами свідків, чекати на власника позашляховика і поліцію не стала і поїхала з місця інциденту.