Парламенська асамблея НАТО підтримує створення трибуналу для Росії - Жоель Гарріо-Майлям

Росія мусить понести відповідальність за всі свої злочини, вважають в НАТО.

Світ не може лишити безкарними воєнні злочини Росії. Парламентська асамблея НАТО підтримує ідею створення спеціального трибуналу для засудження Росії за воєнні злочини проти України та українців.

Про це заявила президентка Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям у своєму відеозверненні під час Київського безпекового форуму, повідомляє "Главком".

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"Росія мусить відповідати за всі свої злочини. Всі її дії, включно із військовими злочинами, злочинами проти людяності та ймовірні акти геноциду, мусять бути розслідуваними. Злочин агресії з боку Росії також мусить бути розслідуваним спеціальним міжнародним трибуналом. Наша асамблея повністю підтримує створення такого спеціального трибуналу. Ми не можемо просто так лишатися осторонь і спостерігати за таким варварством". - сказала вона.

Також вона додала, що західні партнери і далі повинні підтримувати Україну зброєю та обладнанням, а також стояти поруч і допомогти з відбудовуванням країни.

"Останні успіхи ЗСУ на полі бою не повинні надавати нам почуття самозадоволення. Нам потрібно продовжувати і нарощувати надання військової допомоги, зокрема, розвідданих, а також фінансової підтримки, продовжувати навчання українських військових і гуманітарну підтримку України", - сказала вона.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в спробі "втягнути НАТО в збройний конфлікт у країні під будь-яким приводом". На його думку, це підтверджує нещодавнє падіння ракети на території Польщі.

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