Парламент іде під землю: Раду можуть перевести працювати до укриття

Будівля Верховної Ради

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Через тривалі й регулярні повітряні тривоги в Києві керівництво Верховної Ради розглядає можливість перенесення засідань парламенту до укриття. Про це повідомляють джерела «Новини.LIVE» та народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Який вигляд може мати новий формат голосування

За словами народних депутатів, рішення про перехід під землю наразі остаточно не ухвалено, однак такий механізм активно обговорюють.

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Передбачається така процедура:

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Нардепи перебуватимуть в укритті ВРУ та підключатимуться до спеціальної внутрішньої мережі Wi-Fi.

Голосування здійснюватиметься з власних телефонів після авторизації під особистим логіном (що підтверджуватиме фізичну присутність на засіданні).

Результати голосування перевірятиме та затверджуватиме Лічильна комісія.

В Апараті Верховної Ради офіційно заявили, що наразі вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи парламенту в умовах постійних загроз.

Проблеми з реалізацією і позиція опозиції

Попри обговорення ідея зіткнулася з низкою труднощів:

Неготовність приміщень: сховище парламенту не здатне одночасно вмістити всіх 400+ народних обранців, тому під робочі зони наразі намагаються облаштувати окремі кімнати й коридори, які ще не готові.

Спротив опозиції: частина опозиційних фракцій виступає проти такого формату роботи.

Народний депутат Ярослав Железняк висловив сумнів щодо доцільності складної системи зі смартфонами, нагадавши досвід весни 2022 року. На його думку, ефективніше ухвалювати узгоджені пакети законів у сесійній залі без тривалих обговорень, а дискусійні питання розглядати в перервах між тривогами.

Раніше ми вже писали про те, що Верховна Рада може переїхати до безпечнішого місця.

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