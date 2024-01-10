Парламент призначив нову голову Рахункової палати: хто обійняв посаду

Ольга Піщанська стала головою Рахункової палати. Її призначив Парламент. До цього вона обіймала посаду керівника АМКУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначається, за призначення Піщанської проголосували 252 народних депутати. Це питання було в порядку денному ще 21 грудня минулого року, проте тоді голосів не вистачило.

З вересня 2019 року по вересень 2023-го Ольга Піщанська працювала в Антимонопольному комітеті, зокрема - три роки його очолювала. Однак у вересні минулого року написала заяву на звільнення, а вже у грудні ВР призначила її одним із членів Рахункової палати.

Нагадаємо, що голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку після підозри НАБУ.

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