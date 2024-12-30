Парламент розглядає законопроєкт про вільний виїзд за кордон для студентів віком до 24 років

Автори законопроєкту хочуть дозволить студентам, які здобувають професійну чи вищу освіту за кордоном, перетинати кордон.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12361, який пропонує надати можливість безперешкодного перетину кордону для українських громадян віком до 24 років, які навчаються за кордоном. Документ розміщено на офіційному сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що мета законопроєкту — збереження зв’язків молоді з Україною та усунення перешкод для здобуття освіти за кордоном.

“Пропонується забезпечити можливість особам, які мають відстрочку від базової військової служби та не підлягають мобілізації, безперешкодно виїжджати за межі України на навчання”, — йдеться в документі.

Законопроєкт передбачає внесення змін до низки законів, зокрема, до закону “Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України”, доповнивши його новою статтею, яка дозволить студентам, які здобувають професійну чи вищу освіту за кордоном, перетинати кордон.

Автори законопроєкту також пропонують змінити положення законів “Про освіту”, “Про правовий режим воєнного стану” та “Про військовий обов’язок і військову службу”. Вони переконані, що це сприятиме збереженню демографічних показників та запобігатиме безповоротному виїзду молоді з України.

Нагадаємо, що 2025 року українці будуть дотримуватися нових правил для виїзду за кордон, зокрема два великі нововведення вплинуть на кожного громадянина.