Парламент узаконив участь приватних інвесторів у "Великому будівництві" доріг в Україні

Парламент узаконив участь приватних інвесторів у "Великому будівництві" доріг в Україні

В Україні вже є два пілотних проєкти у рамках державно-приватного партнерства.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5090, який дозволить залучати для реалізації дорожних проєктів, у тому числі за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", кошти приватних інвесторів.

Про це у Facebook повідомило Міністерство інфраструктури.

Документ запроваджує довгострокові зобов'язання державних партнерів (концесієдавців) у межах договорів державно-приватного партнерства (ДПП) та/або концесії. Тепер держава зможе щорічно провадити виплати приватному інвестору із коштів Державного дорожнього фонду.

Раніше держава такої можливості не мала, оскільки договори ДПП або про концесії мають терміни реалізації від 5 до 50 років, а державне бюджетне планування обмежується одним роком.

"Прийнятий закон регулює питання взаємних обов'язків держави та інвесторів у проєктах державно-приватного партнерства. Зокрема, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов'язання щодо оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він повідомив, що в Україні вже є два пілотних проєкти у рамках державно-приватного партнерства: маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк.

"Окрім цього, завдяки ухваленому законопроєкту вже цього року плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги – Краковець – Львів – Броди – Рівне", – додав Кубраков.

Також ухвалений закон встановлює додаткові джерела фінансування держбюджету за рахунок штрафів за порушення габаритно-вагового контролю та плати за користування дорогами автомобілів із загальною масою понад 12 тонн.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році за програмою "Велике будівництво" в Україні буде збудовано та відремонтовано 5 500 км доріг державного значення та 300 мостів.