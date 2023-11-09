Парламент відправив у відставку міністра спорту Гутцайта

Вадима Гутцайта призначили міністром молоді та спорту від 4 березня 2020 рок

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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За звільнення Гутцайта із посади міністра спорту проголосували 243 народні нардепи.

Нагадаємо, напередодні до Верховної Ради України надійшла заява від міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта про відставку.

Додамо, що Верховна Рада призначила Вадима Гутцайта новим міністром молоді та спорту 4 березня 2020 року. На момент призначення до Кабміну Гутцайт очолював Федерацію фехтування України.

Відомо, що він брав участь у трьох Олімпіадах – 1992, 1996 і 2000 роках. 1992 року виступаючи в складі Об’єднаної команди на Олімпіаді в Барселон, завоював командне золото.

Голосування про відставку Вадима Гутцайта / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

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