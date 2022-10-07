Парламент затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні

Уряд затвердив проєкт держбюджету-2023 у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За інформацією Железняка, "за" проєкт бюджету 2023-го проголосував 251 народний депутат.

По фракціям віддано голоси наступним чином:

"Слуга народу" - 194

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 17

"За майбутнє" - 1

"Голос" - 7

"Довіра" - 17

"Відновлення України" - 11

Позафракційні - 4

"Години дві розглядали правки. В результаті нічого не змінилося. Залишилося лише дві «"балансові правки" (ті що прямо прописані у висновку Комітету), а саме плюс 2 млрд ДФРР; плюс 446 млн соцзахисту дітей та сім’ї", - додав депутат щодо розгляду правок у держбюджет.

Розгляд проєкту у другому читанні планується вже у жовтні 2022-го.

Нагадаємо, в уряді озвучили, яким буде дефіцит бюджету-2023, та розповіли, як планують його покривати.

А 13 вересня уряд України підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік.

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