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Парламент затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні

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Парламент затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні

Фото: Ярослав Железняк

Як за бюджет проголосували депутати.

Уряд затвердив проєкт держбюджету-2023 у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За інформацією Железняка, "за" проєкт бюджету 2023-го проголосував 251 народний депутат.

По фракціям віддано голоси наступним чином:

  • "Слуга народу" - 194
  • "Європейська солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 0
  • "Платформа за життя та мир" - 17
  • "За майбутнє" - 1
  • "Голос" - 7
  • "Довіра" - 17
  • "Відновлення України" - 11
  • Позафракційні - 4

"Години дві розглядали правки. В результаті нічого не змінилося. Залишилося лише дві «"балансові правки" (ті що прямо прописані у висновку Комітету), а саме плюс 2 млрд ДФРР; плюс 446 млн соцзахисту дітей та сім’ї", - додав депутат щодо розгляду правок у держбюджет.

Розгляд проєкту у другому читанні планується вже у жовтні 2022-го.

Нагадаємо, в уряді озвучили, яким буде дефіцит бюджету-2023, та розповіли, як планують його покривати.

А 13 вересня уряд України підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік.

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Дата публікації
Перегляди
345
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