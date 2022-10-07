Парламент затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні

Як за бюджет проголосували депутати.
Уряд затвердив проєкт держбюджету-2023 у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За інформацією Железняка, "за" проєкт бюджету 2023-го проголосував 251 народний депутат.
По фракціям віддано голоси наступним чином:
- "Слуга народу" - 194
- "Європейська солідарність" - 0
- "Батьківщина" - 0
- "Платформа за життя та мир" - 17
- "За майбутнє" - 1
- "Голос" - 7
- "Довіра" - 17
- "Відновлення України" - 11
- Позафракційні - 4
"Години дві розглядали правки. В результаті нічого не змінилося. Залишилося лише дві «"балансові правки" (ті що прямо прописані у висновку Комітету), а саме плюс 2 млрд ДФРР; плюс 446 млн соцзахисту дітей та сім’ї", - додав депутат щодо розгляду правок у держбюджет.
Розгляд проєкту у другому читанні планується вже у жовтні 2022-го.
Нагадаємо, в уряді озвучили, яким буде дефіцит бюджету-2023, та розповіли, як планують його покривати.
А 13 вересня уряд України підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік.
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