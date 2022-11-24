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Парламенти Ірландії та Молдови визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Парламенти Ірландії та Молдови визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Фото: УНІАН

У Молдові комуністи відмовилися голосувати за це рішення і покинули парламентську залу.

Сьогодні, 24 листопада, у Молдові та Ірландії визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це інформують посольство України в Ірландії в Twitter і молдовське видання NewsMaker.

Молдова

Депутати молдовського парламенту 24 листопада ухвалили декларацію про засудження Голодомору в Україні 1932-1933 років. Текст декларації зачитав депутат від пропрезидентської партії "Дія та солідарність" (PAS). За декларацію проголосували 54 депутати PAS.

"Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім'я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу", – йдеться в декларації.

Депутати від проросійської опозиції у залі засідань були відсутні. Фракція "Блоку комуністів та соціалістів" покинула засідання. Проте на початку засідання депутат-комуніст Олег Рейдман запропонував виключити питання щодо прийняття декларації з порядку денного. Він заявляв, що у молдовського парламенту "є інші нагальні питання". Пропозиція комуніста не набрала потрібної кількості голосів.

Ірландія

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії також визнала Голодомор геноцидом українського народу.

"Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що парламент Румунії ухвалив Декларацію про засудження Голодомору в Україні 1932–1933 років. Також румунські депутати заявили, що Путін та військово-політична еліта Кремля фактично відновила сталінський план знищення української нації.

Президент Польщі Анджей Дуда таож порівнював Путіна зі Сталіним, згадавши про Голодомор.

Раніше Папа Римський Франциск засудив війну проти України і згадав про Голодомор, як геноцид українців.

Чехія визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

Чехія визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

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Дата публікації
Перегляди
1188
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