Парламентська асамблея НАТО закликає дозволити Україні бити західною зброєю по цілях у Росії

Президент Парламентської асамблеї НАТО наголосив на важливості швидкого та безперешкодного надходження в Україну систем ППО та іншої життєво важливої зброї.

Країни-члени НАТО мають прискорити постачання Україні критично важливої зброї, а також зняти заборону на її використання для ураження військових об’єктів на території РФ.

Про це йдеться у декларації Парламентської асамблеї НАТО, прийнятій на сесії у болгарській столиці Софії.

Декларація була схвалена переважною більшістю понад 200 представників від 32 країн-членів Альянсу на засіданні за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та прем’єр-міністра Болгарії Димитара Главчева.

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"Україна має бути забезпечена усім необхідним якнайшвидше і на стільки часу, скільки їй потрібно для перемоги", – йдеться у документі.

У ПА НАТО також закликали уряди країн Альянсу "підтримати Україну в її міжнародному праві на самозахист, знявши деякі обмеження на використання зброї, наданої членами НАТО, для завдання ударів по законних цілях у Росії".

Наголошується, що нинішніх зусиль із надання військової допомоги "недостатньо для перемоги України", і члени Альянсу мають перейти від поступових кроків до стратегії, яка забезпечить Україні "все, що їй потрібно, якнайшвидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги".

Президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба наголосив на важливості швидкого та безперешкодного надходження в Україну систем ППО та іншої життєво важливої зброї.

"Їм потрібна наша допомога. Не через два роки. Не через два місяці. Навіть не через два тижні. Їм це потрібно зараз", – заявив Щерба, додавши, що Україна може захиститися за умови, що зможе атакувати російські лінії постачання та військові бази.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами: з'явилися певні ознаки.

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