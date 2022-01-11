Парламентський телеканал "Рада" в прямому ефірі ненароком "поховав" спікера ВР Стефанчука

Казус трапився 11 січня під час прямого ефіру.

Парламентський телеканал "Рада" під час етеру випадково "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Неприємний інцидент трапився 11 січня, скриншот з трансляції телеканалу оприлюднили користувачі у соцмережах.

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В ефірі повідомляли про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі. Цю сумну звістку коментував спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Водночас замість фото голови Європарламенту показали фото голови ВР. Ба більше, ілюстратори телеканалу розмістили фото Стефанчука так, що знизу під його світлиною був напис "раптово помер". Відтак, через неправильне розташування напису, яке виявилося під фото Стефанчука, могло скластися хибне розуміння серед глядачів.

"Пішов з життя справжній друг України, президент Європарламенту, Давид-Марія Сассолі. Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021 року він закликав Російську Федерацію зробити крок назад. А також неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі. Висловлюю щире співчуття рідним, близьким і всім друзям. Вічна пам’ять", – йшлося у повідомленні про смерть керівника Європарламенту.

Фото: скриншот із соцмереж

Нагадаємо, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко увірвався до прямого ефіру телеканалу "Рада", який вівся зі студії у стінах парламенту. Це сталося під час виступу голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Після зірваного ефіру Мережа "вибухнула" мемами.

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