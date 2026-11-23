Голова ТСК Олексій Гончаренко / © скриншот

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Засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК) 23 листопада перетворилося на безпрецедентний випадок — уперше за час її роботи на слухання не з’явився жоден із п’яти запрошених чинних і колишніх керівників силових та антикорупційних відомств. Через систематичне ігнорування викликів депутати вже ухвалили рішення про примусовий привід ексміністра Михайла Федорова та не виключають аналогічних кроків щодо решти фігурантів, якщо ті проігнорують повторне запрошення.

Детальніше про засідання ТСК — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Генерал Дука під час ТСК звинуватив НАБУ та САП в особистій помсті

Генерал Служби безпеки України (СБУ) Сергій Дука, якого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють у причетності до злочинної організації та діяльності на користь транснаціонального наркокартелю «Хімпром», 18 листопада понад три з половиною години відповідав на запитання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

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Прийшовши на засідання, він відкинув усі звинувачення антикорупційних органів, назвавши їх особистою помстою з боку керівників НАБУ та САП за торішні розслідування СБУ стосовно їхніх представників. Тоді відомство викрило працівників антикорупційних структур на корупції, проте розслідування цих справ зупинили за наказом керівництва країни.

Генерал СБУ Сергій Дука на засідання ТСК 18 листопада / © скриншот з відео

На запитання Гончаренка, від кого надійшов цей наказ, генерал пояснив, що команду «не рухати» ці справи йому та його заступникам озвучив тодішній голова СБУ Василь Малюк одразу після візиту до Офісу президента (кому саме він там доповідав, Дука не знає). За твердженням генерала, аналогічну вказівку отримав і тодішній генпрокурор Руслан Кравченко.

Водночас він заявив, що сьогодні НАБУ і САП перетворилися на важіль політичного впливу на вище керівництво країни, а їхні медійні розслідування — так звані «фільми» «Карфаген-1», «Карфаген-2» та «Мідас» — не мають конкретних результатів і лише підривають міжнародну репутацію держави під час війни.

Сам Дука закликав членів комісії викликати керівництво антикорупційних органів, щоб ті надали змістовні пояснення, замість того щоб обмежуватися короткою реакцією на кшталт «маячня». Заслухавши генерала, Гончаренко оголосив, що в учасників засідання накопичилося чимало запитань до іншої сторони, тож ТСК офіційно викликало фігурантів цих заяв на наступне засідання, яке відбулося 23 листопада.

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На слухання були запрошені:

директор НАБУ Семен Кривонос ,

керівник САП Олександр Клименко ,

детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов ,

колишній очільник СБУ Василь Малюк, а також ексгенпрокурор Руслан Кравченко.

Засідання ТСК проігнорували всі запрошені

Уперше за час роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень у сфері оборони на засідання 23 листопада не прийшов жоден із п’яти запрошених топпосадовців та силовиків. Про це повідомив голова комісії народний депутат Олексій Гончаренко, передає ТСН.

Згодом, у своєму Telegram-каналі Олексій Гончаренко зазначив, що конфлікт між НАБУ та СБУ становить серйозний виклик для держави, адже замість боротьби із зовнішнім ворогом, злочинністю та корупцією відомства протистоять одне одному, від чого виграють лише зловмисники й агресор.

«Це абсолютно неприйнятно. Тому парламент має не лише право, а й обов’язок розібратися в цій ситуації. Для цього існує парламентський контроль, а тимчасова слідча комісія — його інструмент. На жаль, сьогоднішнє засідання проігнорували всі запрошені, обидві сторони. За всю історію нашої ТСК такого ще не було», — написав нардеп.

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Дата публікації 13:32, 23.11.26 Кількість переглядів 14 На засідання ТСК не прийшли всі 5 запрошених: Федорова приведуть примусово

За словами Гончаренка, у СБУ пояснили відсутність Василя Малюка тим, що він перебуває в зоні бойових дій. У САП зазначили, що Олександр Клименко має важливу міжнародну зустріч, тоді як у НАБУ причин неявки своїх представників не пояснили.

На наступне засідання Федорова доправлять примусово

Під час засідання 23 листопада, Тимчасова слідча комісія ухвалила рішення примусово доправити колишнього міністра оборони України Михайла Федорова через поліцію на наступне засідання 7 грудня. За це проголосували вісім із чотирнадцяти членів комісії.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров / © Associated Press

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що Федорова тричі запрошували дати свідчення на ТСК:

31 серпня Федоров не прийшов на засідання (тоді депутати хотіли почути його свідчення у резонансній справі «Мідас») і ніяк це не пояснив;

Наступного разу, 4 вересня, у Фонді «Східна Європа», де він працював і мав бронювання, повідомили про його закордонне відрядження, проте приєднатися до розмови по відеозв’язку експосадовець теж відмовився;

14 вересня замість самого Федорова до комісії надійшов незрозумілий лист від його адвоката.

Гончаренко пояснив, що відрядження за наявності онлайн-зв’язку чи незгода з діями депутатів не є поважними причинами для неявки, адже закон зобов’язує приходити на виклик ТСК, тому комісія офіційно звернулася до Нацполіції.

Кравченка, Малюка та керівників НАБУ та САП запрошують на засідання повторно

Очільник ТСК Олексій Гончаренко ще раз запросив ексочільника СБУ Василя Малюка, ексгенерального прокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка на засідання та запропонував їм самостійно обрати зручну дату для наступного засідання — 25 листопада, 7 або 11 грудня.

У своєму Telegram-каналі Гончаренко наголосив, що комісія йде назустріч посадовцям із поваги до їхніх інституцій та бойового досвіду, а запропонованого часу вистачить, аби скоригувати робочі графіки.

Нардеп Олексій Гончаренко

«Цього часу достатньо, щоб не планувати нові відрядження в нові дуже важливі країни і нові дуже важливі міжнародні зустрічі. І навіть, з усією повагою, щоб повернутися із зони бойових дій до Києва. Лише для того, щоб присвятити кілька годин парламенту України і народу, який цей парламент обрав», — написав нардеп.

За його словами, офіційні запрошення всім чинним і колишнім керівникам надішлють уже сьогодні, а сьогоднішню неявку Гончаренко назвав абсолютною неповагою до парламенту та українського народу.

«Те, що сталося сьогодні — абсолютна неповага. Неповага до парламенту України, а значить, і до народу України, який цей парламент обрав», — написав нардеп.

Що буде в разі повторної неявки на ТСК

Тимчасова слідча комісія може застосувати примусовий привід до колишнього голови СБУ Василя Малюка, ексгенпрокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка, однак остаточного рішення ще не ухвалили. Про це в коментарі «Главкому» розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, після рішення про примусовий привід щодо ексміністра оборони Михайла Федорова подібний варіант можуть розглянути й стосовно інших запрошених. Водночас сам нардеп зазначив, що це питання залежить від колег з комісії, а подібного сценарію воліли б уникнути. Гончаренко також звернув увагу на репутаційні наслідки для держави за кордоном.

«Це буде ганебно перед усім світом, що парламент має застосовувати привід до керівників антикорупційних органів, щоб вони з’явилися свідчити. Це якось дуже поганий має вигляд. Це дуже поганий розвиток подій, і я би не хотів рухатися таким чином», — заявив депутат.

Окремо він нагадав про бойові операції та статус Василя Малюка як бойового генерала й висловив сподівання, що запрошені прийдуть добровільно.

«Я дуже сподіваюся, що всі означені, а також і Кравченко, і Магомедрасулов зроблять висновки і з’являться так, як вимагає закон, як вимагає проста мораль і здоровий глузд», — підсумував Гончаренко.

Операція «Карфаген» — головне

Операція «Карфаген» — це масштабне антикорупційне розслідування НАБУ та САП щодо злочинної організації, яка «кришувала» шахрайські кол-центри та інший нелегальний бізнес через підкуп високопосадовців правоохоронних органів.

За даними слідства, група систематично передавала хабарі керівникам СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції. В обмін на це силовики забезпечували захист мережі шахрайських колцентрів, які ошукували українців та іноземців, а також прикривали торгівлю наркотиками, виготовлення контрафактних цигарок і підробленої валюти. Крім того, фігуранти організовували напади та викрадення людей у власних інтересах.

Загалом до організації входило щонайменше 12 осіб — як кримінальні елементи, так і чинні топпосадовці. На початку листопада 2026 року детективи викрили ще одну ланку цієї схеми та оголосили підозру п’ятьом учасникам. Серед ключових фігурантів слідство називає керівника одного зі структурних підрозділів Офісу генпрокурора, який, імовірно, очолював групу. Підозрюваним у справі є також генерал СБУ Сергій Дука, якого затримали, однак згодом відпустили під заставу в 65 млн грн.

У НАБУ та САП зазначають, що учасники схеми легалізували понад 42 млн грн незаконних прибутків, купуючи коштовності та нерухомість, зокрема апартаменти в Карпатах, а також переказуючи гроші на рахунки родичів. Наразі це лише версія слідства, яку має перевірити суд, а саме розслідування може тривати до року.

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