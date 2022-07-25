Партія Шарія та СПУ звернулися до суду: вимагають скасувати їхню заборону

Партія Шарія та Соціалістична партія України подали до суду апеляції.
Ці політичні сили вимагають скасувати їхню заборону в суді.
Про це повідомляє рух "Чесно".
Партія Шарія та СПУ звернулися з апеляцією до Верховного Суду. Вони вимагають скасувати свою заборону в Україні. Таким чином вже 5 із 16 заборонених політсил вимагають через суд дозволити їхню діяльність.
"Верховний Суд ухвалив відкрити апеляційне провадження за скаргою Партії Шарія, направити Міністерству юстиції матеріали для підготовки відкликання, а також витребував матеріали справи у Восьмого апеляційного адміністративного суду, який і приймав рішення про заборону партії. Дату засідання наразі не призначено", - йдеться у повідомленні.
Щодо СПУ, то Верховний Суд ще не почав свою роботу через помилки в апеляції.
Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив чергову проросійську політичну партію - "Прогресивну соціалістичну партію України".
Також Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням 16 червня заборонив в Україні "Партію Шарія". Зауважимо, що це друга спроба Міністерства юстиції заборонити цю проросійську партію.
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