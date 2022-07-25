Партія Шарія та СПУ звернулися до суду: вимагають скасувати їхню заборону

Ці політичні сили вимагають скасувати їхню заборону в суді.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Партія Шарія та СПУ звернулися з апеляцією до Верховного Суду. Вони вимагають скасувати свою заборону в Україні. Таким чином вже 5 із 16 заборонених політсил вимагають через суд дозволити їхню діяльність.

"Верховний Суд ухвалив відкрити апеляційне провадження за скаргою Партії Шарія, направити Міністерству юстиції матеріали для підготовки відкликання, а також витребував матеріали справи у Восьмого апеляційного адміністративного суду, який і приймав рішення про заборону партії. Дату засідання наразі не призначено", - йдеться у повідомленні.

Щодо СПУ, то Верховний Суд ще не почав свою роботу через помилки в апеляції.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив чергову проросійську політичну партію - "Прогресивну соціалістичну партію України".

Також Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням 16 червня заборонив в Україні "Партію Шарія". Зауважимо, що це друга спроба Міністерства юстиції заборонити цю проросійську партію.

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