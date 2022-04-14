Партія "Слуга народу" виступила проти покарання чоловіків, які під час війни не повернулися з-за кордону

Партія "Слуга народу" виступила проти покарання чоловіків, які під час війни не повернулися з-за кордону

У "Слузі народу" таку законодавчу норму вважають шкідливою і небезпечною для оборони України.

Фракція політичної партії "Слуга Народу" не буде підтримувати ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану.

Про це повідомив лідер фракції Давид Арахамія.

Мова йде про законопроект 7265 "Про правовий режим воєнного стану" щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях".

У "Слузі народу" заявили, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому.

"Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою краіну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни. Пропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Будемо шукати інших способів покарання цих осіб", - йдеться в повідомленні.

Також у "Слузі народу" додали, що стосовно решти людей жодних санкцій не буде і бути не може, оскільки Україна зацікавлена в тому, щоб після завершення бойових дій всі наші громадяни повернулися додому, працювали над відновленням країни і мали змогу жити звичним життям.

Нагадаємо, що у Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни. Документ передбачає, що чоловіки, здатні воювати, мають повернутися до України протягом 15 днів від моменту введення воєнного стану в країні.