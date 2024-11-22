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Партизани допомогли знищити підрозділ дронів російської армії у Донецькій області

Партизани допомогли знищити підрозділ дронів російської армії у Донецькій області

Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, за якими було завдано удару. / Фото: t.me/atesh_ua

Агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів противника

До Дня Гідності та Свободи партизанський рух "АТЕШ" інформує про успішно проведену операцію.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах. 

Пів року тому агент руху підписав контракт із ЗС РФ, після чого був направлений до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів. Після навчання його було розподілено в одну з бригад на відповідну посаду та направлено до зони бойових дій на території Донецької області України.

"Він весь цей час передавав нам усіляку оперативну інформацію Силам оборони України, у тому числі дані про розташування штабів та складів із боєприпасами", - йдеться у повідомленні. 

Якийсь час тому агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів противника на Торецькому напрямку. Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, за якими було завдано удару.

Результат - 2 поранених, троє - мертвих. 

Нагадаємо, днями партизани з "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці біля Урожайного Запорізької області. Один з агентів знищив релейну шафу, важливий елемент залізничної інфраструктури між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак. 

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