Партизани працюють: невідомі підірвали залізничні колії у Криму

Так званий "голова" Криму Аксьонов заявив про "диверсію", а пропагандисти пишуть про атаку безпілотниками.

У Кіровському районі окупованого Криму невідомі підірвали залізничні колії, внаслідок чого перший вагон вантажного поїзда.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

За їхніми даними, підрив стався на перегоні "Петрово-Владиславівка", через інцидент зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють співробітники екстрених служб.

Окупаційна "влада" відреагувала на інцидент. Так званий "голова" Криму Аксьонов заявив про пошкодження залізничних колій. Про підрив нічого не згадував.

"У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 години", - написав він.

Кримські пабліки пишуть, що через підрив залізниці затримуютьсядва приміські поїзди та два поїзди далекого прямування №028А Москва – Сімферополь та №180С Євпаторія – Санкт-Петербург. Пасажирів поїздів доставлятимуться з Владиславівки до Леніна та у зворотному напрямку автобусами.

Тим часом російські пропагандисти повідомляють про атаку безпілотників.

Нагадаємо, надвечір 26 червня в окупованому Криму сталася масштабна "бавовна". Зоріли склади російської армії. Відомо, що пожежа сталася в районі населених пунктів Токарєве та Шубине.

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