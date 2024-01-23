Партизани провели розвідку аеродрому в Джанкої та дізналися цікаві деталі

На території аеродрому помітили багато КАМАЗів та бойових машин.

Партизани розвідали територію навколо аеродрому окупантів в Джанкої, який вони ретельно охороняють.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

За даними партизанів, дедалі частіше на територію аеропорту окупанти завозять особовий склад із місцевого вокзалу. Багато КАМАЗів було зафіксовано при в'їзді на територію аеродрому. Також туди завозять для транспортування бойові машини піхоти.

"Машини на КПП, де усіяно камерами, перевіряються по 30 хвилин мінімум і лише тоді можуть заїжджати на територію.Ми змогли зафіксувати машини, які не перевірялися. Велика ймовірність, що ними перевозять важливих "персон" рівня від комбрига і вище. Намагаються пересуватися цивільними машинами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Севастополі партизани "засвітили" перекидання носія ракет "Онікс".

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