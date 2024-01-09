Партизани розповіли про діяльність на об'єкті у Москві: що це дало Силам оборони

На території залишили "спадщину", яка ще дасть про себе знати.

Агент "АТЕШ" тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимонове, що в Московській області. Структура попереджає про запуск ракет, насамперед ядерних, відстежує запуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після цього центр видає цілевказівку своїй системі ППО.

Про це пише рух "АТЕШ".

Серед результатів – обхід ППО ворога та знищення бійців армії РФ

Як зазначається, наразі агент залишив територію Росії, тож у партизанів з'явилася можливість безпечно повідомити про діяльність у цій військовій частині.

"АТЕШ" працювали на об'єкті у Москві

"Враховуючи його посаду, ми отримували інформацію про стан усіх окремих радіовузлів у Росії. Ми знали їхні вразливості та ділилися цією інформацією із Силами оборони України", – йдеться у повідомленні.

Що важливо, ці дані продовжують допомагати обходити протиповітряну оборону супротивника та демілітаризувати російську армію.

"Злочинна війна має закінчитись перемогою України. Але наша діяльність у цьому військовому підрозділі не закінчилася. Агент залишив свою спадщину, яка дасть про себе знати...", – наголошують партизани.

Раніше партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку території Головного управління Росгвардії, яке розташоване за адресою вул. Твардовського.

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