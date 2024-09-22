Партизани розвідали базу Чорноморського флоту РФ в Криму: що там вони виявили

Партизани руху "АТЕШ" розвідали базу постачання окупантів у Сімферополі, де розташовані склади з продовольством.

Про це інформує військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України АТЕШ на сторінці у телеграм-каналі.

"Наш агент провів розвідку бази логістики Чорноморського флоту в Криму. На цій базі розташовані склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання військ "Дніпро". На території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за продовольством", - йдеться у дописі.

Партизани відстежують усі переміщення машин і фіксують їхні маршрути.

Нагадаємо, за даними CNN, удари далекобійною зброєю перешкодили б РФ перекидати війська на фронт.

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