Партизани розвідали чергову військову базу окупантів у Криму: що відомо

"АТЕШ" розкриває оборону Криму
Партизани розвідали військову базу окупантів на Фіоленті. Там розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем значних відстаней. Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей.
Про це повідомляє "АТЕШ".
"Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони регіону", - зазначили в "АТЕШ".
Агенти наголосили, що продовжують розвідку, виявляючи вразливість цих об'єктів та оперативно передаємо інформацію для подальших дій Сил оборони України.
Раніше агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили термінове перекидання самохідних артилерійських установок "Мста-С" із Новоросійська.
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