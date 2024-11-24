Партизани розвідали чергову військову базу окупантів у Криму: що відомо

Партизани розвідали військову базу окупантів на Фіоленті. Там розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем значних відстаней. Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Військова база окупантів у Криму

"Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони регіону", - зазначили в "АТЕШ".

Агенти наголосили, що продовжують розвідку, виявляючи вразливість цих об'єктів та оперативно передаємо інформацію для подальших дій Сил оборони України.

Військова база окупантів у Криму

Раніше агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили термінове перекидання самохідних артилерійських установок "Мста-С" із Новоросійська.

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