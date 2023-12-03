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Партизани "спалили" координати ворожого комплексу РЕБ в окупованій Євпаторії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Партизани "спалили" координати ворожого комплексу РЕБ в окупованій Євпаторії

Комплекс РЕБ в окупованому Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Через страх атак України ЗС Росії активно переміщали системи РЕБ ближче до військових об'єктів у Криму.

Партизани зафіксували частини російського комплексу РЕБ "Москва-1" в окупованій Євпаторії.

Про це інформує військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш". 

"Весь минулий тиждень наші агенти спостерігали, як ЗС Росії активно переміщали системи РЕБ ближче до військових об'єктів, щоб захистити їх від ударів крилатих ракет і БПЛА СОУ. Страх від ударів СОУ змушує до активного та іноді хаотичного переміщення систем протидії ЗС Росії", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, рух спротиву помітив переміщення модуля розвідки 1Л265 та систем управління 1Л66. Машини із цією технікою прямували до ракетно-технічної бази у Євпаторії.

Координати бази: 45.200595, 33.321119

Ракетно-технічна база в Євпаторії / © Telegram / Рух
Ракетно-технічна база в Євпаторії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, російські окупанти відновили захист від морських дронів у Криму, який зруйнувала негода.

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Дата публікації
Перегляди
371
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