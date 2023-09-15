Партизани у Криму виявили ворожу систему ППО на околиці Феодосії: фото та координати

Партизани з руху "АТЕШ" виявили місце дислокації російського ЗРПК "Панцир-С1" на околиці тимчасово окупованої Феодосії.

Відповідні фото опубліковані в п’ятницю, 15 вересня, у Telegram-каналі кримських підпільників.

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У повідомленні йдеться, що внаслідок проведеної розвідки було встановлено, що окупанти розмістили зенітно-ракетний комплекс на околицях міста, поблизу житлового масиву “Степовий”.

Окрім фотографій, партизани опублікували карту із місцем розташування російського ЗРПК "Панцир-С1" та вказали його поточні координати - 45.070234,35.374169.

Карта з місцем розташування ворожої ППО біля Феодосії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

“Рашисти мають нахабство ховатися за спинами мирних жителів, розміщуючи свою техніку безпосередньо у Феодосії. Все як заповідав Путін. Але це їм не допоможе, ми діємо ювелірно, знищуючи окупантів та зберігаючи життя наших людей!” - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2023 року повідомлялося про вибухи у тимчасово окупованому місті Феодосія. За інформацією російських “воєнкорів”, внаслідок "бавовни", ймовірно, була знищена російська система ППО С-300 та поранено трьох військових.

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