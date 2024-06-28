Партизани в Криму виявили великий склад боєприпасів та ворожої техніки: фото та координати

На мисі Фіолент в Балаклавському районі тимчасово окупованого Севастополя агенти партизанського руху “АТЕШ” виявили місце розташування великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації.

Про це йдеться у повідомленні руху опору в Telegram-каналі, яке супроводжують відповідні фотографії.

Також читайте В Пентагоні зробили заяву після звинувачення РФ в ударі по Севастополю

Зазначається, що агенти “Атеш” виявили 17-й арсенал Чорноморського флоту – основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази.

“Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Партизани також оприлюднили координати ворожого об’єкта: 44.520626, 33.482381.

Агенти "Атеш" виявили арсенал окупантів у Криму біля Севастополя / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

“Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені і вже перебувають в правильних руках”, - додали у повідомленні.

Окупанти в Криму збивають ракети над пляжами з цивільними

Нагадаємо, нещодавно на залізничній вітці, якою російські окупанти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, загорілася релейна шафа. Відповідальність за цю диверсію взяли на себе партизани із руху опору "Атеш".

Читайте також: