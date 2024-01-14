Партизани "засвітили" координати підрозділу окупантів у Криму, які "захищають" аеропорти

Партизани виявили місце дислокації окупаційного підрозділу у Нахімівському районі Севастополя. Окупанти стоять недалеко від аеродромів "Бельбек" і "Кача".

Про це інформує військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

"Наш агент із Севастополя виявив російський військовий підрозділ у занедбаній будівлі. Розташоване воно біля н.п. Полюшка Качинського муніципального округу. За будинком розташовується РЛС (радіолокаційна станція - ред.) противника з командною машиною", - йдеться у повідмоленні.

За даними партизанів, там на постійній основі там перебуває близько 30 військових.

Окрім того, вони опублікували координати: 44.741820, 33.597293

"Розташування в цьому місці РЛС продиктоване необхідністю захищати прилеглі військові аеродроми. За 4 км на північ від цього місця знаходиться військовий аеродром "Кача". А за 5 км на південь - аеродром подвійного призначення "Бельбек", - зазначили партизани.

Нагадаємо, партизани проникли на військовий аеродром у Євпаторії та виявили цікаві об'єкти.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.