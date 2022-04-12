Партизанська війна у Росії: на кордоні РФ з Україною невідомі пошкодили залізничне полотно

Партизанська війна у Росії: на кордоні РФ з Україною невідомі пошкодили залізничне полотно

Повідомляється, що постраждалих немає.

У Білгородській області в Росії невідомі пошкодили залізничні колії.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

"Залізничні колії пошкоджено у Шебекінському районі Білгородської області, що межує з Україною. Потерпілих немає, причини події з'ясовуються, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, що у Росії може розпочатися партизанська війна, яка перекриє залізничне сполучення з Україною. А це ускладнить доставку озброєння для окупантів. Про це повідомляють у ГУР Міноборони України.

Раніше під Бєлгородом біля кордону з Україною прогриміли два вибухи. Як повідомили очевидці, вони сталися через кілька днів після того, як РФ звинуватила ЗСУ в нанесенні удару по нафтобазі.