Партнери Федерації волейболу та Епіцентр виділять 10 млн грн призових за вихід збірної України в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи

В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати.

Партнери Федерації волейболу та мережа торговельних центрів Епіцентр планують виділити 10 млн грн призових у разі перемоги чоловічої збірної України над командою Росії в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи.

Про це повідомила Федерація волейболу України з посиланням на слова президента організації Михайла Мельника.

“В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної зараз у нас є можливість мотивувати наших хлопців та дівчат на гру не тільки словами, але й фінансово. В той же час вітчизняний волейбол потребує бiльшої фінансової підтримки не тільки від українського бізнесу, але й від держави. Завдяки державним програмам розвитку волейболу збірні Польщі та Сербії зовсім нещодавно вигравали чемпіонати світу та Європи. І тільки за умов гідної уваги до волейболу з боку української влади ми зможемо досягти досить пристойних успіхів на європейських та світових форумах”, - підкреслив Михайло Мельник.

Зазначимо, що на груповому етапі Чемпіонату Європи підопічні Уґіса Крастіньша здобули три перемоги - над Грецією, Португалією та Бельгією. Це дозволило українській команді посісти третє місце в групі та отримати путівку в 1/8 фіналу континентальної першості. Там вони зіграють проти срібних призерів останніх Олімпійських ігор – збірної РФ. Поєдинок розпочнеться 11 вересня о 18:30, в польському місті Гданськ.

Перемога української збірної в 1/8 фіналу дозволить гравцям не тільки пробитися до чвертьфіналу і отримати призові в розмірі 10 млн грн від компаній-партнерів, але й отримати рейтингові бали, які стануть головним фактором у відборі на Чемпіонат світу 2022 року.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з волейболу вперше за 20 років пробилася до плей-оф Чемпіонату Європи. Після історичного для жіночої збірної результату команду привітав президент України Володимир Зеленський. “Попереду їх чекають важливі матчі, але вірю, що наші спортсменки зможуть показати найкращий результат та закріпити за собою славу переможців”, - написав президент на власній сторінці в Instagram.

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