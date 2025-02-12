Партнери працюють над ідеєю миротворчої місії для України — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України.

Про це він сказав після засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, яке відбулося в штаб-квартирі НАТО 12 лютого.

"Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюся, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку", — сказав Умєров.

Деталей він не озвучив.

Нагадаємо, Рустем Умєров заявив, що Україна не відмовиться від свого прагнення стати членом НАТО після категоричної заяви нового очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що бажання України стати членом НАТО є нереалістичною.

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