"Партнери не попередили про балістику": Зеленський розкрив деталі підступного удару Росії по Києву

Балістика на Київ / © ТСН

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Від вечора і дотепер російські окупаційні війська випустили по території України понад сотню засобів ураження, серед яких — реактивні дрони, баражувальні боєприпаси та балістичні ракети. Попри ефективну роботу ППО, ворогу вдалося завдати руйнувань цивільній інфраструктурі у Харкові та Києві.

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Глава держави звернув особливу увагу на те, що перед атакою балістичними ракетами по Києву Україна не отримала розвідувальних даних від міжнародних союзників, які зазвичай допомагають своєчасно реагувати на такі загрози.

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«Був і доволі підлий удар балістикою по Києву — п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є», — наголосив Володимир Зеленський.

Трагедія у Харкові та ігнорування Росією пропозицій про деескалацію

У Харкові внаслідок влучання в житловий будинок загинули четверо людей, ще 41 особа дістала поранення. Рятувальні роботи на місці завалів тривали всю ніч. Загалом за останні дві доби під обстрілами окупантів опинилися 19 регіонів України.

Президент підкреслив, що українська сторона дотримувалася умов про припинення атак на енергооб’єкти, оголошених президентом США, однак Росія вкотре продемонструвала відсутність бажання зупинити терор.

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок / © Управління ДСНС у Харківській області

«Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні», — заявив Зеленський.

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Глава держави підсумував, що Україна залишається готовою до дзеркальних кроків задля деескалації, проте для цього необхідний реальний і рішучий тиск світової спільноти на агресора, адже «гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики — це те, що точно не спрацює на мир».

Нагадаємо, пізно увечері 12 жовтня агресорка Росія вдарила по Києву до тривоги. Влучання сталося у Дніпровському районі столиці — було атаковано обʼєкт транспортної інфраструктури.

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Київ, а монітори додавали, що це були ракети С-400. Попередньо, РФ вдарила по Києву шістьма балістичними ракетами. Військові наголосили, що інформації щодо пусків з території противника не поступало.

Військовий експерт, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов додав, що це вже не перший випадок, коли запуск ракети С-400 не вдається зафіксувати.

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