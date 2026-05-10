Партизани вдарили по логістиці РФ: деталі від "АТЕШ"

Агенти «АТЕШ» провели результативну операцію на одній із залізничних ділянок Липецької області. У ході диверсії було знищено вантажний електровоз, задіяний у забезпеченні військових перевезень для потреб ЗС РФ.

Про це повідомляє «АТЕШ».

Партизани "АТЕШ" вдарили по логістиці РФ

Деталі про наслідки диверсії на залізниці РФ

Як зазначається, такі локомотиви використовуються для доставки боєприпасів, палива, озброєння та важкої техніки із глибини країни до напрямів активних бойових дій. Порушення роботи навіть однієї такої одиниці суттєво ускладнює постачання передових підрозділів та уповільнює перекидання резервів.

Виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, а отже, ще одну частину логістичної системи противника зупинено. Ми послідовно послаблюємо можливості ворога та створює проблеми для ЗС РФ.

«АТЕШ» продовжує працювати там, де ворог почувається у безпеці, руйнуючи його військову інфраструктуру зсередини.

Раніше на Херсонському напрямку російські війська дедалі частіше залишаються без вогневої підтримки через масові поломки техніки. Як зазначає «АТЕШ» із посиланням на українських військових, бронетехніка окупантів виходить з ладу просто під час боїв через зношеність і нестачу запчастин. Через це командування РФ змушене кидати піхоту в атаки фактично без прикриття. Українські захисники зазначають, що проблеми з логістикою та ремонтом у росіян лише посилюються.

