Пару, яка займалася сексом на пляжі в Одесі, засудили до одного року умовного позбавлення волі

Закоханих, які піддалися сексуальним ласкам прямо на одному з пляжів Одеси, засудили до одного року умовного позбавлення волі.
Пара не стала обирати затишне місце, а зайнялася оральним сексом прямо у всіх на очах.
Про це з посиланням на прессекретаря Київського суду міста Одеси Артема Шаповала, пише видання “Суспільне”.
Як виявилося, на судовому засіданні чоловік та жінка визнали себе винними. Закохані отримали по року умовного позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.
Тепер закоханим прийдеться періодично навідуватися до уповноваженого органу з питань пробації та не виїжджати за межі України без погодження.
Нагадаємо, що поліцейські визнали секс на пляжі просто на очах у відпочивальників хуліганством.
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