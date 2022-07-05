Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пару, яка займалася сексом на пляжі в Одесі, засудили до одного року умовного позбавлення волі

Дата публікації
Перегляди
964
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пару, яка займалася сексом на пляжі в Одесі, засудили до одного року умовного позбавлення волі

Фото: unsplash.com

Закоханих, які піддалися сексуальним ласкам прямо на одному з пляжів Одеси, засудили до одного року умовного позбавлення волі.

Пара не стала обирати затишне місце, а зайнялася оральним сексом прямо у всіх на очах.

Про це з посиланням на прессекретаря Київського суду міста Одеси Артема Шаповала, пише видання “Суспільне”.

Як виявилося, на судовому засіданні чоловік та жінка визнали себе винними. Закохані отримали по року умовного позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік. 

Тепер закоханим прийдеться періодично навідуватися до уповноваженого органу з питань пробації та не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, що поліцейські визнали секс на пляжі просто на очах у відпочивальників хуліганством.

Читайте також:

Жданов: що буде далі з війною, чим захистити Харків, та чому Путін може прибрати Лукашенка

Жданов: що буде далі з війною, чим захистити Харків, та чому Путін може прибрати Лукашенка
Наступна публікація