Парубок на Рівненщині показав поліцейським "зброю", з якої він салютував на Новий рік

Стрілянина виявилася відеомонтажем, а автомат Калашникова — дерев’яним макетом.
Опубліковане в соцмережах в перший день нового 2022 року відео, на якому молодий чоловік в селі Берестівка Рівненської області начебто салютує із АК-47, стало приводом для поліцейського розслідування.
Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці встановили особу “стрільця” та викликали його для пояснень.
Поліцейські звернули увагу на цей випадок після того, як у спільноті Varash Blog на Facebook з’явилися кадри зі стріляниною із автомата посеред села. Як з’ясувалося, це відео опублікував у своєму акаунті в Instagram 20-річний мешканець села Берестівка.
Під час розмови з правоохоронцями він пояснив, що відео було змонтованим із накладанням звуку пострілів, а сам автомат - вирізаний із дерева. Свою "зброю" він показав поліцейським та продемонстрував процес створення відео, в якому йому допомагав товариш.
Правоохоронці провели з відеоаматорами профілактичну бесіду.
Нагадаємо, у Бразилії вранці на Різдво 25 грудня внаслідок стрілянини в місті Форталеза загинули п'ятеро людей, а ще шестеро постраждали.
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