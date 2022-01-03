Парубок на Рівненщині показав поліцейським "зброю", з якої він салютував на Новий рік

Парубок на Рівненщині показав поліцейським "зброю", з якої він салютував на Новий рік

Стрілянина виявилася відеомонтажем, а автомат Калашникова — дерев’яним макетом.

Опубліковане в соцмережах в перший день нового 2022 року відео, на якому молодий чоловік в селі Берестівка Рівненської області начебто салютує із АК-47, стало приводом для поліцейського розслідування.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці встановили особу “стрільця” та викликали його для пояснень.

Також читайте Стрілянина на ринку у Харкові розпочалася через неподілені дюбелі: одного із нападників досі розшукують

Поліцейські звернули увагу на цей випадок після того, як у спільноті Varash Blog на Facebook з’явилися кадри зі стріляниною із автомата посеред села. Як з’ясувалося, це відео опублікував у своєму акаунті в Instagram 20-річний мешканець села Берестівка.

Під час розмови з правоохоронцями він пояснив, що відео було змонтованим із накладанням звуку пострілів, а сам автомат - вирізаний із дерева. Свою "зброю" він показав поліцейським та продемонстрував процес створення відео, в якому йому допомагав товариш.

Правоохоронці провели з відеоаматорами профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Бразилії вранці на Різдво 25 грудня внаслідок стрілянини в місті Форталеза загинули п'ятеро людей, а ще шестеро постраждали.

Читайте також: