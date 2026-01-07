Реклама

Офіційно коаліція охочих оформилася в березні 2025 року, коли адміністрація Трампа дала чітко зрозуміти, що подальша допомога Україні та постконфліктне врегулювання — це справа рук Європи. США ж взялися домовлятися з Росією про умови призупинення війни. Від листопада 2025 року адміністрація Трампа активно просуває «мирний» план, початкова версія якого нагадувала радше російські «хотєлкі» щодо капітуляції України.

За цей час Києву спільно з європейцями вдалося суттєво покращити формулювання цього документу, скоротивши його від 28 до 20 пунктів. Володимир Зеленський наголошував, що мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки від США, які в ідеалі мають бути ратифіковані Конгресом, забезпечені на 100%. Свої гарантії безпеки — зброю та війська — мають надати й європейські країни. Проте зустріч коаліції охочих у Парижі 6 січня залишила щодо цього більше запитань, ніж відповідей, якщо не сказати розчарувань.

За підсумками країни-учасниці коаліції охочих та Україна підписали спільну Паризьку декларацію про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні». Переговори американської та української делегацій у Парижі щодо територій та ЗАЕС продовжилися й у середу, 7 січня. Проте немає відповіді на головне питання: чи погодиться на досягнуті домовленості Росія?

Детально про результати зустрічей у Парижі читайте в матеріалі ТСН.ua.

Гарантії (не)безпеки: США не підписали декларацію

Зустріч коаліції охочих у вівторок, 6 січня, в Парижі, яка зібрала лідерів 27 із 35 країн-учасниць, була анонсована заздалегідь і мала стати логічним продовженням візиту української делегації на чолі з Володимиром Зеленським наприкінці минулого року до резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді й досягнутих там домовленостей. Проте навіть не військова операція США у Венесуелі та погрози адміністрації Трампа «отримати» Гренландію затьмарили паризьку зустріч, в якій вперше взяли участь й американські представники.

На підсумковій пресконференції прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що ми ближчі до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки ще попереду. Джаред Кушнер — зять Трампа й віднедавна один із головних учасників американської делегації щодо пошуків шляхів припинення війни — підкреслив, що досягнуто значного прогресу, але це не означає автоматичного завершення війни. Кушнер також запевнив, що Україна та США вирішили більшість питань щодо гарантій безпеки.

За інформацією Reuters, у вівторок, 6 січня, в Парижі США вперше підтримали коаліцію рішучих, пообіцявши надати гарантії безпеки — зобов’язання підтримати Україну в разі повторного нападу Росії. Проте пізніше видання Politico повідомило, що відповідну Паризьку декларацію США підписати відмовилися. Хоча, судячи з опублікованого Офісом президента України відповідного тексту, там немає навіть натяку на те, що США можуть надати Україні щось віддалено схоже на зобов’язання Америки за статтею 5 НАТО про колективну оборону.

У Паризькій декларації підкреслюється участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню — Спеціальній комісії із внесками від країн-учасниць коаліції охочих, створеній для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації. Разом із цим, ні в цьому документі, ні в заявах лідерів не прозвучало головне: як змусити Росію погодитися на припинення вогню? Із заяв Путіна та його оточення ми бачимо, що Москва на це не піде.

До того ж, сумнозвісний досвід Мінських домовленостей і СММ ОБСЄ доводить, що без присутності чисельної (з огляду на сьогоднішню протяжність фронту) моніторингової місії на лінії зіткнення, бажано озброєної, з чітким мандатом і довгостроковим бюджетом, жодні дронові чи супутникові системи моніторингу за припиненням вогню (а саме це пропонує адміністрація Трампа разом із наземними сенсорами) не спрацюють. Тим паче, дрони, сенсори та супутники, на відміну від СММ ОБСЄ, не будуть ніде й ніким юридично закріплені як повноцінна місія, а отже жодних гарантій чи відповідальності не буде.

Коаліція (не)охочих: Росія досі має право вето

Вдруге «внесок» США у Паризькій декларації згадується в пункті 3 про «Багатонаціональні сили для України» з метою підтримки відновлення ЗСУ, забезпечення стримування Росії та встановлення безпеки на землі, в повітрі та на морі. Ще на початку вересня 2025 року Еммануель Макрон заявляв, що в рамках коаліції охочих 26 країн готові надати свої війська та інші засоби для власне гарантування цієї безпеки. А США, судячи з паризької декларації, мають це підтримати.

Проте деталей про американську підтримку ні в Паризькій декларації, ні в заявах лідерів не прозвучало. Раніше обговорювалася можливість американської повітряної підтримки та гарантій безперервного обміну розвідданими з європейськими силами, які можуть бути розгорнуті в Україні після встановлення режиму припинення вогню. Вже не кажучи про гарантії захисту від США на випадок, якщо дійде до прямого військового зіткнення з Росією. Проте, як бачимо, й це зараз зникло з порядку денного.

Натомість у Парижі Стармер, Макрон і Зеленський підписали окрему декларацію про наміри розгорнути в Україні британські та французькі війська. Документ передбачає створення військових хабів по всій Україні, щоб забезпечити розгортання й будівництво захищених об’єктів для зберігання зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб Києва. Макрон підкреслив, що кілька тисяч військових французької армії будуть розгорнуті в Україні. Але лише після припинення вогню й далеко від лінії фронту. Стармер, не називаючи точної кількості британських солдатів, додав, що це питання ще має затвердити парламент.

Франція та Британія — це на сьогодні єдині країни, які публічно заявляють про намір направити свої війська до України після встановлення режиму припинення вогню. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні повторила, що італійських військ в Україні не буде. У середу, 7 січня, прем’єр Іспанії Педро Санчес вперше допустив можливість участі військових його країни в миротворчій місії. Аналогічне припущення зробив і прем’єр Канади Марк Карні. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує участь ФРН із моніторингу за дотриманням режиму припинення вогню з сусідньої країни НАТО.

«Федеральний уряд і парламент приймуть рішення про характер і масштаби внеску Німеччини після того, як будуть уточнені умови перемир’я. Ми принципово нічого не виключаємо», — зазначив Мерц.

Проте, що вже казати про Німеччину, коли навіть Польща не готова до відправлення своїх військових, хай навіть у доволі обмеженій кількості, до України. За словами польського прем’єра Дональда Туска, Варшава візьме на себе ключову роль у логістиці допомоги Києву. Швеція, наприклад, готова надати Україні винищувачі Gripen та засоби для розмінування Чорного моря. Бельгія — свою авіацію та флот. Але все це також можливо лише після підписання мирної угоди з Росією.

У середу, 7 січня, коментуючи питання щодо гарантій безпеки для України в разі повторного нападу Росії, Володимир Зеленський заявив, що не впевнений, чи дадуть партнери сильну відповідь.

«Я ставлю саме таке запитання всім нашим партнерам. І я поки що чіткої і ясної відповіді не отримав. Допоки у нас не буде таких гарантій безпеки юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом США, не можна відповісти на це запитання», — сказав український президент, додавши, що президент Трамп поки що взяв паузу щодо можливості надання Україні гарантій безпеки США більш ніж на 15 років.

У середу, 7 січня, українська та американська делегація продовжили консультації у Парижі. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, це вже була третя така зустріч за останні два дні. Обговорювати мали, як говорив президент Зеленський, «території та ЗАЕС». Жодних подробиць після закінчення цих консультацій сторони не оприлюднили. Проте схоже, що в адміністрації Трампа досі помилково вважають, що якщо Україна піде на територіальні поступки, Путін погодиться на припинення вогню. Європейці ж у рамках коаліції охочих обговорюють те, що буде після припинення вогню, проте як цього досягти не кажуть.