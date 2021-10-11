Пасажири маршрутки вилітали через вікна на дорогу: деталі жахливої смертельної ДТП в Одеській області

Пасажири маршрутки вилітали через вікна на дорогу: деталі жахливої смертельної ДТП в Одеській області

Двоє людей загинуло.

В Одеській області в маршрутку на повному ходу увігналася фура: двоє загиблих і дев'ятеро потерпілих.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

Маршрутка зупинилася на трасі, аби підібрати пасажирів. У цей момент вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус. Удар був такої сили, що бус вилетів на узбіччя і перекинувся на бік. Пасажири з салону повилітали через вікна просто на дорогу.

Потерпілих, серед яких і підліток, із численними переломами і ранами шпиталізували. На місці ж загинули двоє людей. Вони в момент удару саме сідали в маршрутку. Серед них - 35-річна багатодітна жінка. Після смерті чоловіка жінка сама виховувала п'ятьох дітей, які тепер осиротіли.

Новини України: в Одеській області у маршрутку на повному ходу увігналася фура

Як повідомлялося, увечері 9 жовтня на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна аварія за участю маршрутки і легкового авто. В результаті зіткнення легкового автомобіля з маршрутним автобусом №322 "Київ-Бровари", маршрутка протаранила стовп, перекинулася і буквально розкололася.

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